Поезд дальше не идет. Более чем столетняя история плацкартных вагонов в России заканчивается

Источник материала: Tut.by

Более чем столетняя история плацкартных вагонов в России, похоже, подходит к концу. Директор «дочки» РЖД, «Федеральной пассажирской компании», Петр Иванов заявил журналистам, что в будущем компания может отказаться от названия «плацкарт», передает РБК .



Фото: «Трансмашхолдинг»

Иванов подтвердил планы уже в январе 2020 года ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Слова «купе» и «плацкарт», по словам Иванова, пока останутся, потому что они фигурируют в большом количестве нормативных документов, но в будущем от наименования «плацкарт» могут отказаться.

Ранее «Трансмашхолдинг» показал новые плацкартные вагоны. В них будут ярко-синие полки и бежевые стены, а каждое место получит собственные освещение и розетку. Общий столик при этом станет откидным, и в туалетной комнате вагона появится душевая кабина.

Плацкартные вагоны III класса открытого типа (4 полки поперек вагона и 2 полки вдоль вагона) строились еще в дореволюционной России. После 1917 года старая классификация была отменена, и вагоны бывшего III класса стали называться жесткими плацкартными дальнего следования.