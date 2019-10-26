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Поезд дальше не идет. Более чем столетняя история плацкартных вагонов в России заканчивается
27.10.2019 13:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более чем столетняя история плацкартных вагонов в России, похоже, подходит к концу. Директор «дочки» РЖД, «Федеральной пассажирской компании», Петр Иванов заявил журналистам, что в будущем компания может отказаться от названия «плацкарт»,
Иванов подтвердил планы уже в январе 2020 года ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Слова «купе» и «плацкарт», по словам Иванова, пока останутся, потому что они фигурируют в большом количестве нормативных документов, но в будущем от наименования «плацкарт» могут отказаться.
Ранее «Трансмашхолдинг» показал новые плацкартные вагоны. В них будут ярко-синие полки и бежевые стены, а каждое место получит собственные освещение и розетку. Общий столик при этом станет откидным, и в туалетной комнате вагона появится душевая кабина.
Плацкартные вагоны III класса открытого типа (4 полки поперек вагона и 2 полки вдоль вагона)
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Более чем столетняя история плацкартных вагонов в России, похоже, подходит к концу. Директор «дочки» РЖД, «Федеральной пассажирской компании», Петр Иванов заявил...
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