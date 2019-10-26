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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ходе военной операции убит, возможно, главарь группировки ИГ Военные США провели в сирийской провинции Идлиб операцию, в ходе которой убит, возможно, главарь террористической группировки "Исламское государство"....

Военные США провели в сирийской провинции Идлиб операцию, в ходе которой убит, возможно, главарь террористической группировки "Исламское государство". Американский президент Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", в ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением. По данным СМИ, во время штурма аль-Багдади привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб сам и две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза. Местонахождение лидера ИГ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.