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Массовый расстрел на студенческой вечеринке в штате Техас
27.10.2019 15:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНе менее двух человек погибли, еще около 20 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета. Стрелок, вооруженный полуавтоматической винтовкой, скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сейчас его разыскивают.
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Не менее двух человек погибли, еще около 20 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского...
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