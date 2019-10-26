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Массовый расстрел на студенческой вечеринке в штате Техас

27.10.2019 15:05 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Не менее двух человек погибли, еще около 20 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета. Стрелок, вооруженный полуавтоматической винтовкой, скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сейчас его разыскивают.
 
 
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Не менее двух человек погибли, еще около 20 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского...
 
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