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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовый расстрел на студенческой вечеринке в штате Техас Не менее двух человек погибли, еще около 20 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского...

Не менее двух человек погибли, еще около 20 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета. Стрелок, вооруженный полуавтоматической винтовкой, скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сейчас его разыскивают.