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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Подмосковье предотвратили массовый расстрел в колледже Массовый расстрел предотвращен в России. В Подмосковье задержали студента, который планировал теракт. Сообщается, что это 18-летний учащийся аграрного колледжа....

Массовый расстрел предотвращен в России. В Подмосковье задержали студента, который планировал теракт. Сообщается, что это 18-летний учащийся аграрного колледжа. Примером для подражания у парня был керченский стрелок. Юноша готовился к расправе в течение года, нападение планировал на 29 октября. Однако об этом стало известно правоохранителям. Они произвели задержание и обыск, в ходе которого у задержанного был обнаружен пистолет. В операции принимали участие сотрудники ФСБ.