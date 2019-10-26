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В Подмосковье предотвратили массовый расстрел в колледже

27.10.2019 15:15 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Массовый расстрел предотвращен в России. В Подмосковье задержали студента, который планировал теракт. Сообщается, что это 18-летний учащийся аграрного колледжа. Примером для подражания у парня был керченский стрелок. Юноша готовился к расправе в течение года, нападение планировал на 29 октября. Однако об этом стало известно правоохранителям. Они произвели задержание и обыск, в ходе которого у задержанного был обнаружен пистолет. В операции принимали участие сотрудники ФСБ.
 
 
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Массовый расстрел предотвращен в России. В Подмосковье задержали студента, который планировал теракт. Сообщается, что это 18-летний учащийся аграрного колледжа....
 
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