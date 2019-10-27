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NYT узнала о выходе на след аль-Багдади после допроса его жены

27.10.2019 23:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Установить местонахождение лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен и курьера, допросы которых состоялись этим летом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника в администрации США.




По словам собеседников, речь шла о месте, которое располагалось в центральной части северо-западной Сирии. 

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о последних минутах жизни Абу Бакра аль-Багдади. «Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе и панике, в ужасе от нападения американских войск на него», — заявил Трамп.

Он пояснил, что террорист подорвал пояс смертника, когда американские военные «загнали» его в тупиковый тоннель. В результате взрыва также скончались трое его детей, добавил Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что идентификация останков подтвердила уничтожение лидера террористической организации. Военной операцией по его ликвидации в сирийской провинции Идлиб, куда прибыл аль-Багдади двумя сутками ранее, занимались силы специальных операций США. Для ее проведения Вашингтон запросил разрешение о полете над территорией Сирии у России, при этом в Москве, подчеркнул Трамп, не знали о цели военной миссии. Минобороны России опровергло сообщения об этом.

 
 
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Установить местонахождение лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен и курьера, допросы которых...
 
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