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Член Конгресса США подала в отставку из-за сексуального скандала
28.10.2019 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником. О своем решении она объявила в письменном заявлении, опубликованном в
«Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса», — написала Хилл. Она назвала решение об отставке «самым трудным из всего, что ей приходилось делать в жизни», отметив, что, по ее мнению, так будет лучше для избирателей.
По информации газеты
Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе начал расследование в отношении того, имела ли конгрессвумен интимные отношения с сотрудником ее офиса в нарушение правил Палаты представителей. Хилл отрицает предъявленные обвинения.
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Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником. О своем решении она...
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