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Член Конгресса США подала в отставку из-за сексуального скандала

28.10.2019 06:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником. О своем решении она объявила в письменном заявлении, опубликованном в Twitter.


Кэти Хилл. Фото: Wikimedia Commons

«Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса», — написала Хилл. Она назвала решение об отставке «самым трудным из всего, что ей приходилось делать в жизни», отметив, что, по ее мнению, так будет лучше для избирателей.

По информации газеты The Washington Post, пресс-секретарь политика заявила, что Хилл пока не решила, когда именно покинет свой пост. Ранее газета Politico сообщала, что Хилл планирует уйти в отставку к концу недели.

Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе начал расследование в отношении того, имела ли конгрессвумен интимные отношения с сотрудником ее офиса в нарушение правил Палаты представителей. Хилл отрицает предъявленные обвинения.

 
 
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Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником. О своем решении она...
 
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