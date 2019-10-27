В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение

Источник материала: Tut.by

Власти Калифорнии задействуют все доступные ресурсы для борьбы с огнем и сильными ветрами, заявил губернатор. На севере 12 тыс. га охвачены пламенем. Эвакуированы 200 тысяч человек, 2,3 млн остались без электричества.



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На всей территории американского штата Калифорния из-за сильных лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение. Власти задействуют все доступные ресурсы для борьбы с огнем и беспрецедентными сильными ветрами, подчеркнул губернатор штата Гэвин Ньюсом в воскресенье, 27 октября.

Число жителей Калифорнии, которым пришлось эвакуироваться, приблизилось к 200 тысячам человек. Только в округе Сонома на севере штата почти 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Пламенем охвачены более 12 тысяч гектаров, при этом под контролем - лишь около 10 процентов. В борьбе с огнем участвуют свыше 3 тысяч человек. Разгул стихии в северной части штата уже уничтожил два виноградника и 80 построек. Сооружения и жилые дома из-за лесных пожаров оказались под угрозой и на юге Калифорнии, где огонь привел к эвакуации десятков тысяч жителей, заявили в канцелярии губернатора. Там под контролем пожарных уже 65% охваченных пламенем территорий.

Кроме того, в северной и центральной частях штата 2,3 млн человек остаются без электричества. Компания-поставщик электроэнергии Pacific Gas & Electric прекратила ее подачу потребителям в 36 округах. Таким способом компания надеется предотвратить новые возгорания из-за поврежденных кабелей.

Разгул стихии в мексиканском штате Нижняя Калифорния, граничащем с Калифорнией в США, привел к человеческим жертвам. По данным властей региона, 25 октября три человека погибли, еще четверо пострадали в результате лесных пожаров, бушующих третий день. Сгорели 150 домов.