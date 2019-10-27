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В Индии третьи сутки пытаются спасти упавшего в колодец ребенка

28.10.2019 13:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На юге Индии третий день продолжается масштабная операция по спасению двухлетнего мальчика, упавшего на 10-метровую глубину в узкий заброшенный колодец.


Фото взято с сайта: bbc.com

Спасатели закачивают в колодец кислород, однако из-за грязи кислород может не попасть на ту глубину, где находится ребенок. Также спасатели бурят второю скважину, расположенную параллельно колодцу.

Двухлетний Суджит Уилсон упал в колодец глубиной 180 метров в минувшую пятницу, когда играл с другими детьми на улице. Инцидент произошел в штате Тамил Наду на юге Индии.

Сначала ребенок оказался на глубине 10 метров, однако за прошедшие дни, по данным спасателей, он провалился на еще большую глубину.

По данным местных газет, мать ребенка пыталась спасти его сама. Она сшила специальный мешок, чтобы достать ребенка, и попыталась забраться в колодец, уговаривая сына не плакать. Однако ее попытка вытащить сына из колодца оказалась безуспешной.

В минувшие выходные в Индии отмечали главный индуистский праздник — Дивали или «фестиваль огней», и история мальчика, провалившегося в заброшенный колодец, привлекла внимание огромного числа пользователей соцсетей.

За спасение мальчика молились во многих индуистских храмах, мечетях и христианских церквях по всей стране.

В воскресенье спасатели начали бурить вторую скважину, после того как первая попытка пробурить скважину провалилась — почва оказалась слишком твердой для имеющейся у спасателей техники.


Фото: twitter.com/JayakumarMadala

Местные СМИ сообщили, что за минувшую ночь спасатели смогли пробурить скважину на очень небольшую глубину.

Попытки вызволить ребенка из колодца с помощью веревки также оказались безуспешными.

Газеты писали со ссылкой на представителей администрации штата, что когда спасатели опустили в скважину камеру, они смогли услышать дыхание ребенка.

В июне этого года в штате Пенджаб произошел аналогичный случай, закончившийся трагически. Спасатели в течение двух дней пытались достать ребенка, провалившегося в заброшенный колодец, однако мальчик погиб.

Активисты в Индии призывают ввести штрафы для тех, кто оставляет неиспользуемые колодцы открытыми.

 
 
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На юге Индии третий день продолжается масштабная операция по спасению двухлетнего мальчика, упавшего на 10-метровую глубину в узкий заброшенный колодец.
 
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