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Российского дипломата за шпионаж выслали из Болгарии

28.10.2019 18:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болгария заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Болгария.

«Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

«Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», — отмечено в сообщении МИД Болгарии.

На сайте посольства России в Болгарии говорится, что должность первого секретаря занимают девять человек. Прокуратура имя подозреваемого не уточнила.

Посольство России в Болгарии от комментариев в связи с опубликованной информацией воздерживается.

 
 
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Посольство России в Болгарии от комментариев в связи с опубликованной информацией воздерживается.
 
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