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Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

29.10.2019 05:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года, который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку», — написал Джонсон. При этом он добавил, что отсрочка лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».

«Я бы безусловно предпочел, чтобы парламент Соединенного Королевства быстро ратифицировал заключенную нами сделку. Опасаюсь, что парламент, к сожалению, никогда на это не пойдет, пока у него будет возможность просить о новых отсрочках. Именно поэтому я добиваюсь проведения всеобщих выборов в декабре, чтобы обеспечить избрание нового состава парламента, который сможет разрешить вставший перед нами вопрос в соответствии с конституционными нормами», — говорится в письме.

Признавая, что ему будет нелегко добиться проведения досрочных выборов, Джонсон просит руководство стран Евросоюза «ясно заявить о том», что новые отсрочки Brexit будут невозможны. Он также выразил надежду на то, что ситуацию вокруг Brexit скоро удастся вывести из тупика и Лондон с Брюсселем смогут приступить к переговорам по заключению соглашения о свободной торговле.

 
 
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Премьер Великобритании при этом отметил, что отсрочка лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».
 
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