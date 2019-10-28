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Поезд с 600 тоннами ядерных отходов отправился из Германии в Россию

29.10.2019 06:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Локомотив, везущий 600 тонн гексафторида урана, отправился 28 октября из немецкого города Гронау в РФ. Это подтвердили DW в компании Urenco, осуществляющей транспортировку ядерных отходов.


Поезд, перевозящий ядерные отходы компании Urenco из Германии в Россию. Фото: Urenco

Поезд с грузом гексафторида урана, в понедельник, 28 октября, выехал из немецкого города Гронау. Предположительно, груз будет доставлен в порт Амстердама, откуда он морским путем отправится в Россию. Крис Бройер (Chris Breuer) — официальный представитель компании Urenco Deutschland, осуществляющей по договору с российской стороной транспортировку ядерных отходов, в беседе с DW в понедельник подтвердил, что 28 октября компания отправила в Россию, согласно плану поставок, 600 тонн радиоактивных отходов.

По словам Бройера, общий объем поставок ядерных отходов из Германии в Россию, до конца 2019 года должен составить 6000 тонн, или 725 контейнеров. В мае в РФ из Гронау, где находится установка по обогащению урана компании Urenco, уже были отправлены семь «порций» этого груза, каждый объемом в 600 тонн, указал он. Данные поставки осуществляются на основании договора, заключенного Urenco Deutschland с российской компанией Tenex.

Безопасность перевозок ядерных отходов

Комментируя проблему безопасности подобных перевозок, Бройер подчеркнул, что контейнеры, использующиеся для транпортировки ядерных отходов, сделаны из толстостенной стали и имеют толщину стенок 16 мм. «Они подвергаются постоянным проверкам на прочность и могут устоять даже в самых суровых условиях, таких как открытое пламя, давление в 28 бар или колебание температур от минут 40 до плюс 70 градусов», — подчеркнул Бройер. По его словам, управляющий директор компании Urenco Deutschland лично побывал в Новоуральске и Ангарске, чтобы проконтролировать состояние контейнеров с отходами.

Комментируя протесты экоактивистов, которые прошли 28 октября на мосту, расположенном в нескольких сотнях метров от установки по обогащению урана Urenco в Гронау, что на границе с Нидерландами, Бройер подчеркнул, что право на проведение мирных демонстраций является в Германии одним из основных прав человека и что в компании считают нормальным, что активисты пользуются этим правом. По данным Бройера, в пикете приняли участие от шести до десяти человек.

Спорная экономическая выгода повторного обогащения урана

По данным Бройера, ограничений на экспорт обедненного соединения урана с фтором (UF6), осуществляющийся с европейских установок Urenco по обогащению урана в РФ для гражданских целей, на сегодня нет. «В нынешних условиях рынка повторное обогащение обедненного урана экономически выгодно», — отмечает Крис Бройер. По его словам, используя свободные ресурсы на мировом рынке, как это делается при сотрудничестве с российской компанией Tenex, можно сократить добычу природного урана на 20 процентов.

В то же время противники транспортировок ядерных отходов в Германии утверждают, что, экспортируя обедненный уран в Россию, компания Urenco стремится лишь избавиться от необходимости самостоятельно хранить ядерные отходы, несмотря на то, что для этой цели у компании имеется специально построенное хранилище, которое сегодня простаивает пустым.

По словам представителя немецкой экологической организации BBU Удо Буххольца (Udo Buchholz), из-за массивного предложения гексафторида урана на мировом рынке он фактически не представляет никакой ценности, а переименование его во «вторсырье» лишь позволяет компании Urenco обойти немецкое законодательство, запрещающее экспорт ядерных отходов, произведенных в Германии.

Критики о перевозке ядерных отходов из Германии в РФ

Кроме того, немецкие экоактивисты упрекают министерство окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ в том, что оно намеренно замалчивало информацию о транспортировках ядерных отходов даже тогда, когда первые поставки в Россию уже были проведены.

Несмотря на принятое в Германии решение отказаться от использования атомной энергии, концерн Urenco, по информации газеты taz, имеет неограниченное по времени разрешение на работу и производит топливо для АЭС по всему миру, а вместе с этим — и ядерные отходы.

 
 
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Общий объем поставок ядерных отходов из Германии в Россию, до конца 2019 года должен составить 6000 тонн, или 725 контейнеров.
 
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