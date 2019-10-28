Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Источник материала: Tut.by

Отвечая на вопрос об импичменте, Трамп напомнил о заявлениях Зеленского, который говорил, что в ходе их телефонной беседы на него никто не давил. Трамп оговорился и назвал собеседника «новым российским президентом», пишет РБК .



Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом», на это обратили внимание пользователи Twitter , оговорка попала и в стенограмму общения Трампа с журналистами, опубликованную на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос о расследовании конгресса в рамках процедуры импичмента, он назвал отличным свой телефонный разговор с Зеленским и раскритиковал действия демократов, включая председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа.

«Когда я опубликовал разговор, я подорвал действия Шиффа. И, как вишенка на торте, вы знаете, новый российский президент выступил с заявлением. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего вообще», — сказал Трамп.

Процедуру импичмента запустили в сентябре этого года. Поводом стала жалоба сотрудника разведки, который написал своему начальству, что Трамп пытался оказать давление на иностранное государство с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Впоследствии оказалось, что речь идет о беседе Трампа с Зеленским , в частности, они обсуждали расследование против украинской компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего побороться за пост главы государства на следующих выборах. Трамп отрицает обвинения в давлении, Зеленский утверждает, что на него никто не давил, Минюст США, проанализировавший стенограмму их разговора, не нашел в ней признаков преступления.

В марте Трамп оговорился и назвал главу Apple Тима Кука Тим Эппл. Позже президент США объяснил свои слова желанием сэкономить время и обвинил СМИ в искажении информации. CNBC писал, что Трамп не впервые оговаривается в ходе обращений к топ-менеджерам. По данным телеканала, президент уже называл директора Lockheed Martin Марилинн Хьюсон Марилинн Локхид. В августе 2018 года издание Politico сообщало, что Трамп делал ошибки в произношении ряда азиатских стран и называл Бутан «кнопкой» (от англ. Button. — Прим. ред.).