Из Вьетнама в Британию: опасное путешествие за большие деньги

Источник материала: Tut.by

В числе погибших нелегальных мигрантов, тела которых были найдены на прошлой неделе в авторефрижераторе в английском графстве Эссекс, могут быть граждане Вьетнама .

По данным правозащитных организаций, все больше вьетнамцев приезжает на заработки в Великобританию. Почему они решаются на столь опасное и дорогое путешествие?

Почему они уезжают из Вьетнама?

«Сейчас Вьетнам — это процветающая экономика, но не все могут здесь заработать. Во Вьетнаме избыток трудовых ресурсов и высокая безработица», — говорит глава Вьетнамской службы Би-би-си Хазянг Нгуен.

По данным ООН, Вьетнаму удалось добиться значительного повышения благосостояния жителей страны. Однако есть серьезная проблема — разрыв между доходами богатых и бедных значительно вырос и продолжает увеличиваться.

Дисбаланс характерен как для различных социальных слоев населения, так и для разных регионов.

«Большинство мигрантов, приезжающих из Вьетнама в Европу и, в частности, в Британию, — жители всего нескольких регионов страны», — говорит вьетнамский эксперт по противодействию контрабанде в городе Хошимин Мими Ву.

«В этих регионах за последние два десятилетия сложилась своеобразная традиция уезжать за границу — на законной основе или нелегально — на заработки, чтобы потом пересылать деньги домой, своей семье», — говорит Мими Ву.

В последние 10 лет большинство мигрантов приезжали в Британию из северного города Хайфон и северо-восточной провинции Куангнинь, но в последние годы начал расти поток нелегальных мигрантов из трех центральных провинций — Нгеан, Куангбинь и Хатинь, которые также являются относительно бедными регионами.

По оценкам экспертов, каждый год около 18 тыс. граждан Вьетнама нелегально перебирается в Европу, а около тысячи — в США.

Почему именно Британия?

Для мигрантов из Вьетнама Британия — одно из самых популярных направлений в Европе, говорит преподаватель политической социологии университета Оксфорд Брукс Тамзин Барбер.

Они понимают, что если приедут в Британию, скорее всего, смогут найти работу и зарабатывать достаточно для того, чтобы отправлять большую часть денег своей семье во Вьетнаме, говорит она.

Также в Британии существует довольно большая и организованная вьетнамская община, которая оказывает помощь вновь прибывшим соотечественникам в поиске жилья и работы.

Новых мигрантов из Вьетнама с охотой принимают во вьетнамские рестораны, а также в маникюрные салоны. Также их берут на работу нелегальные сети, занимающиеся продажей марихуаны.

Большая часть мигрантов из Вьетнама занята физическим трудом — в рыболовной отрасли и сельском хозяйстве, а также на различных сезонных или временных работах. Есть те, кто заводит собственное небольшое дело. Некоторые остаются безработными.

По словам Барбер, сейчас нет никаких легальных способов для низкоквалифицированных рабочих перебраться из Вьетнама в Британию. Поэтому, как отмечает эксперт, у мигрантов нет никакого выбора, кроме как решиться на опасное путешествие.

Сколько стоит дорога в Британию?

По словам Мими Ву, желающие перебраться в Европу платят довольно крупные суммы, но эта плата может значительно различаться.

Бедные платят 10−15 тыс. долларов. Им предстоит довольно сложный путь. Предполагается, что некоторые отрезки этого пути им придется пройти пешком — например, придется ночью пробираться через лес.

Тем, кто может позволить себе заплатить за переезд от 40 до 50 тыс. долларов, контрабандисты покупают билеты на самолет.

К слову, чтобы заработать 40 тыс. долларов, вьетнамскому сельскому жителю понадобится около 30 лет.

«Это астрономическая сумма, но некоторые семьи полагают, что ее стоит заплатить, поскольку благодаря переезду в Европу их дети смогут рассчитывать на лучшее будущее. Во Вьетнаме семья очень важна, поэтому все делается ради семьи», — подчеркивает Мими Ву.

По данным ООН, контрабандисты, которые организуют нелегальный переезд в Европу, за год получают около 300 млн долларов от мигрантов из Вьетнама.

Деньги на дорогу жители Вьетнама занимают у семьи и знакомых. Некоторые вынуждены пользоваться неофициальными кредитами под очень высокие проценты.

Неудивительно, что в случае провала попытки перебраться в Европу они предпринимают еще одну попытку, поскольку это для них единственная возможность рассчитаться с кредитором.

По словам Барбер, некоторые, чтобы рассчитаться с контрабандистами, продают землю и недвижимость.

Семьи во Вьетнаме решаются на такой риск, поскольку рассматривают переезд в Европу как возможность обеспечить своей семье необходимый достаток, говорит эксперт.

Как они добираются до Британии?

Контрабандисты, занимающиеся перевозкой жителей Вьетнама в Европу, предлагают в основном два варианта — «премиум» и «эконом», говорится в докладе независимого комиссара Великобритании по борьбе с рабством.

Вариант «премиум» предполагает, что дорога будет довольно безопасной и займет меньше времени — в основном это будут прямые перелеты.

В одном случае покупателю такого пакета оформили шенгенскую бизнес-визу и купили авиабилет до Парижа. Во Франции им сняли жилье.

У тех, кто покупает пакет «эконом», дорога может занять несколько месяцев.

«Но не важно, каким классом вы решаете ехать, все равно в конце путешествия вам предстоит пересечь границу в кузове грузовика», — говорит Мими Ву.

Большинство граждан Вьетнама, направляющихся в Британию, едут через Россию и Восточную Европу. Многие мигранты едут через Китай.

Китай, Россия, Польша, Германия и Франция — транзитные страны для мигрантов из Вьетнама, направляющихся в Британию.

Многие из них задерживаются в этих странах — в Польше или Украине, например, — где они соглашаются работать на условиях, близких к эксплуатации. Они это делают для того, чтобы собрать деньги на следующий отрезок дороги или чтобы рассчитаться с контрабандистами.

Последний отрезок пути — переезд из Франции в Британию. Здесь мигранты платят контрабандистам за то, что их прячут в грузовиках, припаркованных у порта, — так, чтобы их не заметил водитель.

Согласно недавнему докладу министерства внутренних дел, известно о нескольких случаях, когда контрабандисты привозили в Британию граждан Вьетнама и заставляли работать фактически на рабских условиях.

Нелегальные мигранты часто сталкиваются с эксплуатацией на своем пути в Европу. Девушки и женщины часто подвергаются сексуальной эксплуатации.

Куинь Ле

Вьетнамская служба Би-би-си