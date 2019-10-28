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В штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку
29.10.2019 15:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ американском штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку и завис. Травмы получил один человек. Инцидент произошел из-за прорыва магистрального водопровода. В центре Питтсбурга образовались огромные пробки: автобус доставали краном и эвакуатором весь день. В целях предосторожности эвакуировали детский сад, расположенный поблизости.
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В американском штате Пенсильвания пассажирский автобус провалился в гигантскую воронку и завис. Травмы получил один человек. Инцидент произошел из-за прорыва...
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