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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киев и самопровозглашенная Луганская народная республика начали отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе Об этом заявляет МИД Украины. На разведение сил и средств в районе города Золотое в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в трехсторонней контактной...

Об этом заявляет МИД Украины. На разведение сил и средств в районе города Золотое в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в трехсторонней контактной группе отведено трое суток. На очереди Петровское. Отвод войск и вооружений у этих населенных пунктов является условием для проведения саммита в "нормандском формате". Предполагается, что он может состояться до конца ноября.