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Киев и самопровозглашенная Луганская народная республика начали отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе
29.10.2019 15:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом заявляет МИД Украины. На разведение сил и средств в районе города Золотое в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в трехсторонней контактной группе отведено трое суток. На очереди Петровское. Отвод войск и вооружений у этих населенных пунктов является условием для проведения саммита в "нормандском формате". Предполагается, что он может состояться до конца ноября.
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Киев и самопровозглашенная Луганская народная республика начали отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе
Об этом заявляет МИД Украины. На разведение сил и средств в районе города Золотое в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в трехсторонней контактной...
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