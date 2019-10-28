В Калифорнии бушуют пожары, огонь подбирается к Голливуду

Источник материала: Tut.by

Уже 17 пожаров бушуют в штате Калифорния, США. Как сообщает РБК со ссылкой на CNN, уничтожены 94 га леса, а 80 тысяч домов находятся в опасной зоне. Почти 200 тысяч человек получили указание покинуть дома и перебраться в безопасное место. Ситуация осложняется сильным ветром, который лишь раздувает пламя еще больше. Подробнее — на снимках Reuters.

27 октября во всем штате объявили чрезвычайное положение. С огнем борются около 4 тысяч спасателей.

Около 2,5 млн человек остались без электричества — снабжение отключила сама компания Pacific Gas & Electric, чтобы предотвратить новые возгорания от обрыва проводов. Власти штата с таким шагом не согласны и уже заявили, что намерены расследовать, не нарушен ли этим закон и права потребителей.

Лесные пожары подбираются к Лос-Анжелесу, крупнейшему по численности населения городу в Калифорнии, передает Deutsche Welle. Тем временем в Голливуде отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы», а бывший губернатор штата и актер Арнольд Шварценеггер призвал в Twitter: «Если вы в зоне эвакуации, не занимайтесь ерундой. Уезжайте оттуда».





Расплавленная огнем лестница на территории поместья Oak Hill Angus в небольшом городе Калистога, штат Калифорния, США.





Стефани ЛаФранки вместе с собакой на руках стоит перед изодранным американским флагом. Рядом (слева) виден остов одной из сгоревших построек на территории фермы, где много лет растили телят ангусской породы.





Статуя лошади вырисовывается силуэтом на фоне горящего здания в городе Виндзор, 27 октября.





Спасатель заливает водой пепелище на западе от Лос-Анжелеса — там еще один пожар, раздуваемый ветром, уничтожил дом. 28 октября, штат Калифорния, США.





Эвакуированные люди спят в машинах вместе со своими питомцами у Мемориального зала ветеранов в городе Санта Роса. 28 октября 2019-го.





Горящий дом возле города Хилдсбург, 27 октября 2019 года.





Пожарные в городе Санта Роса пришли перекусить в передвижной кухонный комплекс после своей смены.





Женщина с дочерью среди обломков сгоревшего фамильного дома в городе Калистога





Лошадь с ранчо Chalk Hill проходит физиологическое дыхательное лечение на ярмарочной площадке округа Сонома. До этого ее спасли из пожара в городе Санта Роса, Калифорния.





Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящие холмы на западе от Лос-Анжелеса.





Пустынная улица во время степного пожара в городе Виндзор, штат Калифорния, 27 октября 2019-го.



