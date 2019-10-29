В Китае выпустили руководство по формированию моральных ценностей в новую эпоху

Источник материала: Tut.by

Власти Китая выпустили «Руководство по формированию моральных ценностей в новую эпоху», в нем затронуты самые разные стороны жизни граждан: от социалистических ценностей и образования до сортировки мусора и поведения за едой. Руководство было опубликовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом КНР.



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Аналогичный документ уже публиковался в 2001 году, а публикация нового руководства объясняется «глубокими изменениями в международной и внутренней ситуации и глубокими изменениями в экономическом и социальном развитии Китая».

Руководство содержит рекомендации в самых разных сферах жизни.

«Социализм с китайским лицом и китайская мечта глубоко укоренились в сердцах людей. Но новая эпоха и глобализация бросают новые вызовы — повсюду аморальность, гедонизм, жажда наживы и индивидуализм. Все это мешает счастливой жизни граждан и наносит ущерб нации, поэтому партия и общество должны принять меры для их устранения — уже существующего регулирования недостаточно. Каждый должен любить родину, уважать традиционные семейные ценности, вести себя цивилизованно во время еды и на спортивных мероприятиях, раздельно собирать мусор и заботиться об окружающей среде. Все это должно закладываться со школьной скамьи. Находясь за границей, надо защищать честь Китая, а людей, оскорбляющих достоинство Китая и продающих национальные интересы — особенно иностранцев — необходимо строго и показательно наказывать. Аморальное поведение должно караться в соответствии с законом. Мы должны создать в обществе атмосферу поощрения добра и наказания зла», — кратко цитирует руководство издание Meduza .

Много в документе и практических рекомендаций: там рассказывается, как нужно вести себя при исполнении гимна и при поднятии флага Китая и каких норм придерживаться в интернете. Также в руководстве есть целый раздел, посвященный тому, как должны вести себя китайские учителя и какие ценности прививать ученикам.