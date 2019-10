Трамп пригласил в Белый дом загнавшего Аль-Багдади пса

Источник материала: Tut.by

Американский президент Дональд Трамп официально пригласил в Белый дом собаку, которая помогала в операции по уничтожению главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.