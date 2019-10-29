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Трамп пригласил в Белый дом загнавшего Аль-Багдади пса
30.10.2019 00:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский президент Дональд Трамп официально пригласил в Белый дом собаку, которая помогала в операции по уничтожению главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает
До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.
«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличку не рассекретили), которая проделала ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади», — написал Трамп в Twitter.
Известно, что пес получил легкие ранения и в настоящее время проходит реабилитацию.
По некоторым данным, собаку зовут Конан. Ее назвали в честь американского комика Конана О’Брайена.
Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован во время операции в Идлибе.
Операцией по его ликвидации занимались силы специальных операций США. По
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До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.
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