Трамп пригласил в Белый дом загнавшего Аль-Багдади пса

Источник материала: Tut.by

Американский президент Дональд Трамп официально пригласил в Белый дом собаку, которая помогала в операции по уничтожению главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличку не рассекретили), которая проделала ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади», — написал Трамп в Twitter.

Известно, что пес получил легкие ранения и в настоящее время проходит реабилитацию.

По некоторым данным, собаку зовут Конан. Ее назвали в честь американского комика Конана О’Брайена.

Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован во время операции в Идлибе.

Операцией по его ликвидации занимались силы специальных операций США. По словам Трампа , во время спецоперации американские военные загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель. Убегая, лидер ИГ подорвал пояс смертника, убив при этом троих своих детей.

Как сообщил CNN , останки Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море.