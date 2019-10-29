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Премьер Ливана объявил об отставке после массовых протестов
30.10.2019 06:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку после массовых протестов против политики правительства, которые продолжались почти две недели. Об этом он заявил в речи, которая транслировалась по телеканалу
Свое решение Харири объяснил тем, что «зашел в тупик» в попытке вывести страну из кризиса. Сейчас государственный долг Ливана превышает $86 млрд — больше 150% ВВП.
Незадолго до заявления Харири о своей отставке несколько сотен сторонников шиитской группировки «Хезболла» напали на лагерь, который протестующие разбили в центре Бейрута. Они сожгли несколько палаток и избили некоторых демонстрантов, которые требовали отставки правительства.
В последние недели в Ливане проходили
Харири уже объявлял о своей отставке в начале ноября 2017 года во время визита в Саудовскую Аравию. Тогда он обвинил Иран в разжигании противоречий между многочисленными этническими и религиозными общинами Ливана. Но уже 22 ноября Харири по просьбе президента страны согласился продолжить работу премьером.
Харири был премьер-министром Ливии с 2009 года, но из-за политического кризиса в стране весной 2011 года покинул свой пост. В 2016 году к власти пришел президент Мишель Аун, который снова назначил Харири на должность премьер-министра.
Ливан — многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой проживают представители разных течений ислама и христианства. Кроме того, в Ливане расположены крупные лагеря палестинских беженцев. С 1975 по 1990 годы в стране шла гражданская война, жертвами которой стали 150 тысяч человек.
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Свое решение Харири объяснил тем, что «зашел в тупик» в попытке вывести страну из кризиса. Сейчас государственный долг Ливана превышает $ 86 млрд - больше 150% ВВП.
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