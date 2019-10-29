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Грета Тунберг отказалась от экологической премии: «Климатическое движение не нуждается в наградах»

30.10.2019 07:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла решение отказаться от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс. крон (около $ 52 тыс.). Свое решение она объяснила тем, что в деле борьбы с климатическими изменениями настало время перейти от слов к делу, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Климатическое движение больше не нуждается в наградах, — написала она во вторник на своей странице в Instagram. — Нам нужно, чтобы наши политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к тому, что говорит лучшая современная наука». Экоактивистка отметила, что Северный совет говорит много «красивых слов» относительно решения климатических и экологических проблем, однако когда речь заходит о реальных делах по преодолению этого кризиса — «это совсем другая история».

В то же время Тунберг упомянула, что присуждение ей экологической премии является большой честью для нее, добавив, что «хочет поблагодарить Северный совет за эту награду».

Экологическая премия Северного совета ежегодно присуждается компании, организации или отдельному лицу из стран Скандинавии за «большой вклад за внедрение в свою работу принципов уважения окружающей среды или за любые другие формы инициативности в области сохранения природы и окружающей среды». Комитет, определяющий номинантов и победителей, состоит из 13 человек, представляющих Норвегию, Финляндию, Швеции, Исландию, Фарерские и Аландские острова, Гренландию и Данию.

О Грете Тунберг

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.

Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike. В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат — каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.

В начале октября президент России Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН шведской экоактивистки Греты Тунберг и осуждает использование детей и подростков в чьих-то интересах.

 
 
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла решение отказаться от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс....
 
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