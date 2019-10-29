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Грета Тунберг отказалась от экологической премии: «Климатическое движение не нуждается в наградах»
30.10.2019 07:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла решение отказаться от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс. крон (около $ 52 тыс.). Свое решение она объяснила тем, что в деле борьбы с климатическими изменениями настало время перейти от слов к делу, пишет
«Климатическое движение больше не нуждается в наградах, — написала она во вторник на своей странице в
В то же время Тунберг упомянула, что присуждение ей экологической премии является большой честью для нее, добавив, что «хочет поблагодарить Северный совет за эту награду».
Экологическая премия Северного совета ежегодно присуждается компании, организации или отдельному лицу из стран Скандинавии за «большой вклад за внедрение в свою работу принципов уважения окружающей среды или за любые другие формы инициативности в области сохранения природы и окружающей среды». Комитет, определяющий номинантов и победителей, состоит из 13 человек, представляющих Норвегию, Финляндию, Швеции, Исландию, Фарерские и Аландские острова, Гренландию и Данию.
О Грете Тунберг
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала известна после
Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike. В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат — каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла решение отказаться от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс....
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