В США приняли резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Источник материала: Tut.by

Палата представителей США в понедельник приняла резолюцию о признании геноцида армян. Несмотря на то что резолюция носит рекомендательный характер, этот шаг конгрессменов может серьезно осложнить отношения США и Турции, пишет Русская служба ВВС .



Мемориал в Ереване в память о жертвах массовых убийств армян. Фото: Reuters

За резолюцию проголосовали 405 членов палаты, 11 высказались против. Конгрессмены признают, что ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях с Анкарой из-за турецкой операции на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение американских конгрессменов попыткой «использовать историю для достижения политических целей»

Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание геноцида отзывом своего посла из Вашингтона, который ранее назвал текст документа полным беспочвенных обвинений.

Массовые депортации и убийства армян на территории Османской империи в 1915 году признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде и ряде других стран мира. Однако Турция неизменно протестует против такой трактовки, и вслед за ней правительство США прежде избегало называть эти события геноцидом.

Похожие резолюции длительное время рассматривались в конгрессе, но никогда прежде не выносились на голосование палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Барак Обама, избегает в официальных выступлениях использования слова «геноцид» по отношению к событиям 1915 года.

Армянское лобби, еврейское лобби

Принятие резолюции произошло быстрее, чем ожидало большинство наблюдателей. В понедельник она прошла через комитет по регламенту, который вынес ее на голосование всей палаты представителей — причем без возможности внесения поправок, как и добивались армянские лоббисты.

Принятие законопроекта лоббировали две крупнейшие группы, представляющие американцев армянского происхождения — Армянский национальный комитет Америки (АНКА) и «Армянская ассамблея Америки».

Их поддержали две влиятельные еврейские организации — Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

О планах проголосовать за резолюцию перед голосованием рассказывали не только члены Демократической партии, у которой большинство в нижней палате конгресса, но и ряд влиятельных республиканцев в палате.

Заклятые враги единодушны

Документ был внесен в конгресс в январе, сразу после открытия заседаний палаты представителей нового созыва, в которой большинство получила Демократическая партия.

Демократы представляют многие избирательные округа, в которых живет значительное число американцев армянского происхождения и других христианских меньшинств Ближнего Востока.

Резолюцию поддержали председатель комитета по иностранным делам демократ Элиот Энгель и лидер республиканского меньшинства в комитете Майкл Маккол, а также два конгрессмена от разных округов Калифорнии — Девин Нунес и Адам Шифф, которые являются непримиримыми оппонентами по многим другим вопросам.

Демократ Шифф возглавляет комитет по разведке и фактически руководит расследованием в рамках импичмента Трампа. Республиканец Нунес, который был председателем комитета до Шиффа, напротив, известен своей лояльностью президенту.

«Армянская ассамблея» и Армянский национальный комитет участвовали в подготовке текста резолюции, рассказали Русской службе Би-би-си в их руководстве.

«29 октября может стать одним из важнейших дней для американских армян, — заявил в понедельник Мигран Тумаджян, директор „Армянской ассамблеи Америки“ по западному региону. — Наше предупреждение членам конгресса: если кто-то посмеет повторять ошибочную позицию Анкары [о том, что геноцида не было], мы этого не забудем».

«Мы в буквальном смысле обходим все кабинеты на [Капитолийском] холме», — рассказывал Би-би-си Армен Саакян, исполнительный директор АНКА по западному региону.

«Аморальный мир»

За ускоренным рассмотрением резолюции стоит ухудшение отношений США с Турцией из-за турецкой операции против сирийских курдов, бывших ключевыми союзниками американцев по борьбе с группировкой «Исламское государство».

Этот геополитический контекст не скрывают и сторонники резолюции. В день начала турецкой операции конгрессмен Тед Лью, представляющий округ со значительным армянским населением, написал в твиттере, что сейчас самое время для США признать геноцид армян.

Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч разослал американским парламентариям письмо с призывом помнить о важности продолжения партнерства Турции и США, прежде чем голосовать за резолюцию. Он назвал интерпретацию событий 1915 года, принятую в резолюции, безосновательными обвинениями.

«Хочет ли конгресс Соединенных Штатов выбирать стороны в вековом историческом споре против союзника по НАТО?» — вопрошал посол.

Армяне по всему миру рассматривают признание геноцида как нравственную проблему, заявил Тумаджян из «Армянской ассамблеи». Однако он не согласился с теми, кто предлагал не использовать создавшуюся возможность, чтобы отделить вопрос от сиюминутной политической повестки американского правительства.

«Мы живем в аморальном мире, где все основано на быстро меняющихся интересах, — заявил Тумаджян. — Ждать, когда установится мир на Ближнем Востоке, абсурдно».

C ним согласился Саакян из Армянской национального комитета. «Наша позиция — геноцид должен быть признан исключительно на основе прав человека, — сказал Саакян. — Но это мир, в которым мы живем».

Позиция США в вопросе геноцида традиционно определялось геополитикой — Вашингтон не был готов идти на конфликт с Турцией, ключевым партнером по НАТО.

Американские президенты, не исключая и Дональда Трампа, до сих пор называли события 1915 года в Османской империи великим злодеянием, но избегали использования слова «геноцид». Турецкие власти отрицают, что массовые убийства христианских меньшинств в 1915—1919 годах являлись целенаправленной государственной политикой.

В прошлом году представители администрации Обамы извинились за то, что он не признал геноцид, как обещал во время предвыборной кампании. Они назвали это ошибкой.

«Геноцид армян должен быть признан всеми, но прежде всего Турцией, — рассказал Би-би-си в преддверии голосования бывший посол США в Армении Джон Эванс, лишившийся своей позиции из-за того, что назвал события 1915 года геноцидом.

«К сожалению, Турция вряд ли будет готова признать геноцид 1915 года без внешнего давления. Возможно, настало время, когда дополнительное давление будет оказано и со стороны конгресса Соединенных Штатов».

Эванc добавил, что можно ожидать отзыва посла Турции из Вашингтона, слов осуждения из Анкары, а также призывов не покупать американские товары.

«Момент этого голосования и то обстоятельство, что его сторонники связывают его с конкретной проблемой в отношениях США и Турции, фактически делает его политическим инструментом», — рассказал Би-би-си американский эксперт Джошуа Кучера, редактор отдела Кавказа издания Eurasianet.

После принятия резолюции можно ожидать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит ее как часть своей риторики о внешних врагах и о том, что «миру не нравится независимая Турция», комментировала Ирем Кокер, журналистка турецкой службы Би-би-си, перед голосованием в конгрессе.

Что произошло в 1915 году?

Большинство историков сходятся на том, что во время Первой мировой войны сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии.

Согласно Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), погибших было более миллиона человек. Многие историки называют цифру в 1,5 млн жертв.

Турецкий историк Танер Акчам, профессор Университет Кларка в США, опубликовал документы, которые доказывают, что массовые убийства армян осуществлялись по приказу властей Османской империи.

Россия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Бразилия и другие страны официально признают эти события геноцидом, так же как и Европарламент.

Папа римский Франциск называл резню армян первым геноцидом ХХ века.

резню армян первым геноцидом ХХ века. Турецкие власти настаивают, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч. Они не признают, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османского правительства.