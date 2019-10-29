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Фотография столкновения двух галактик
30.10.2019 09:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗагадочные новости из Космоса. Телескопу "Хаббл" удалось сфотографировать столкновение двух галактик. Правда, снимок вышел жутковатым. Наблюдатели увидели на нем "зловещее лицо". Галактики столкнулись на расстоянии примерно в 700 миллионов световых лет от Земли. При слиянии вокруг них образовалось кольцо из звездного вещества, что случается крайне редко.
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Загадочные новости из Космоса. Телескопу "Хаббл" удалось сфотографировать столкновение двух галактик. Правда, снимок вышел жутковатым. Наблюдатели увидели на нем...
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