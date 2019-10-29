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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотография столкновения двух галактик Загадочные новости из Космоса. Телескопу "Хаббл" удалось сфотографировать столкновение двух галактик. Правда, снимок вышел жутковатым. Наблюдатели увидели на нем...

Загадочные новости из Космоса. Телескопу "Хаббл" удалось сфотографировать столкновение двух галактик. Правда, снимок вышел жутковатым. Наблюдатели увидели на нем "зловещее лицо". Галактики столкнулись на расстоянии примерно в 700 миллионов световых лет от Земли. При слиянии вокруг них образовалось кольцо из звездного вещества, что случается крайне редко.