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Дональд Трамп пригласил в Белый дом овчарку
30.10.2019 09:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку! Фото собаки американский президент опубликовал в Своем Twitter. По его словам, именно этот замечательный пес участвовал
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В Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку! Фото собаки американский президент опубликовал в Своем Twitter. По его словам,...
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