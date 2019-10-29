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Дональд Трамп пригласил в Белый дом овчарку

30.10.2019 09:08 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку! Фото собаки американский президент опубликовал в Своем Twitter. По его словам, именно этот замечательный пес участвовал в операции по ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Именно эта овчарка, чье имя решили не рассекречивать, загнала террориста в тоннель, где он подорвался при помощи пояса смерти.
 
 
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В Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку! Фото собаки американский президент опубликовал в Своем Twitter. По его словам,...
 
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