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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дональд Трамп пригласил в Белый дом овчарку В Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку! Фото собаки американский президент опубликовал в Своем Twitter. По его словам,...

В Белом доме ждут неожиданного гостя. Дональд Трамп пригласил в резиденцию овчарку! Фото собаки американский президент опубликовал в Своем Twitter. По его словам, именно этот замечательный пес участвовал. Именно эта овчарка, чье имя решили не рассекречивать, загнала террориста в тоннель, где он подорвался при помощи пояса смерти.