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СМИ узнали о секретной операции российских подлодок в Атлантике

30.10.2019 20:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Десять подводных лодок российского Северного флота принимают участие в операции, целью которой является как можно дальше зайти в воды Северной Атлантики, не будучи обнаруженными. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные разведки страны.


Фото из twitter использовано в качестве иллюстрации

Сообщается, что операция началась на прошлой неделе. Она совпала по времени со встречей министров иностранных дел России и Норвегии, Сергея Лаврова и Ине Эриксен Сорейде, в норвежском Финнмарке, замечает телеканал.

Крупнейшая операция с начала 1990-х

По данным норвежской разведки, до десяти российских подводных лодок, восемь из которых — атомные, покинули свои базы на Кольском полуострове с целью выйти как можно дальше в Баренцево и Норвежское моря, остаться незамеченными и «продемонстрировать угрозу восточному побережью США», отмечает телеканал.

NRK называет операцию российского подводного флота крупнейшей с начала 1990-х годов. При этом отмечается, что это были не учения, а «операция, призванная показать военную силу».

Сообщается, что норвежская разведка «в достаточной степени» контролирует передвижение российских подлодок и знает положение нескольких из них. Так, две подлодки находятся к западу от острова Медвежий (Бьернейа), еще две подлодки расположены к югу и востоку от этого острова. Две другие субмарины
находятся в северной части Норвежского моря. Данных о местоположении остальных подлодок телеканал не приводит.

По информации NRK, операция будет продолжаться не менее 60 дней. Ее цель — преодолеть Фареро-Исландский рубеж — линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

«Для Норвегии это вызов»

Учения подводных лодок ВМФ РФ в Северной Атлантике не несут угрозы для безопасности Норвегии, заявила премьер-министр королевства Эрна Сульберг на пресс-конференции глав правительств стран Северного совета в Стокгольме.

«Мы непосредственно не ощущаем какую-то угрожающую ситуацию, но у нас реалистический подход, мы понимаем, как мы расположены, что нам необходима оборона и что для этого существует наше членство в НАТО», — отметила Сульберг, отвечая на вопрос об учениях российских подлодок у своих берегов.

Она также напомнила об учениях ВМФ РФ в начале осени с участием надводных кораблей, в ходе которых они отрабатывали оборонительные мероприятия. «Что на практике перекрыло подходы к странам Балтии, заперло Финляндию, закрыв вход в Балтийское море», — отметила министр.

По словам Сульберг, учения надводных кораблей РФ были призваны продемонстрировать возможности флота и являются частью военной политики по демонстрации силы. «Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой», — добавила Сульберг.

 
 
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NRK называет операцию российского подводного флота крупнейшей с начала 1990-х годов. При этом отмечается, что это были не учения, а «операция, призванная показать...
 
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