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Пентагон впервые раскрыл детали уничтожения аль-Багдади и опубликовал видео штурма дома
31.10.2019 01:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны США обнародовало подробности операции по уничтожению лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. На пресс-конференции выступил глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи.
По словам генерала, штурм проводили с помощью вертолетов. Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. Маккензи отметил, что план по уничтожению главы террористической операции был разработан так, чтобы боевики ИГ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей.
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Комментируя видео, он отметил, что боевики обстреляли американские вертолеты из двух точек. Маккензи также заявил, что перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. Тех, кто вышел из убежища досмотрели, проверяя наличие оружия, а затем отвели в сторону. На месте, по словам генерала, находились 11 детей.
Маккензи отметил, что пять членов «Исламского государства» представляли опасность для военных и не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Речь идет о четырех женщинах и одном мужчине, они были убиты. «Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей», — заключил Маккензи.
По словам Маккензи, ДНК-анализ подтвердил с абсолютной точностью, что США уничтожили аль-Багдади. Его останки были похоронены в море в течение 24 часов после его смерти, так как этого требовали законы военного конфликта.
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По словам генерала, штурм проводили с помощью вертолетов. Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии.
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