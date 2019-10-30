«Открытое небо» под угрозой: США могут выйти из договора

Источник материала: Tut.by

В минувшем феврале американский военный четырехдвигательный самолет OC-135B — созданный на базе военно-транспортного C-135 Stratolifter — поднялся в воздух для наблюдательного полета над территорией России.



Ту-214ОН. Фото: wikipedia/Oleg Belyakov

На борту самолета помимо американских военных находились шесть наблюдателей со стороны России, которые должны были проследить за выполнением всех правил.

Этот полет проводился в рамках Договора об открытом небе, который с момента вступления в силу в 2002 году разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве России, США и других стран, подписавших документ. Полет OC-135B в феврале 2019 года был первым наблюдательным полетом американцев в рамках договора после длительного перерыва — с ноября 2017 года.

Сейчас Договор об открытом небе находится под угрозой. Согласно сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп уже подписал документ, который предполагает, что через полгода США выйдут из Договора. Но, кажется, в Вашингтоне нет единого мнения по вопросу, следует ли США выходить из договора или нет. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, будучи еще главой Пентагона, заявил, что несмотря на ряд нарушений со стороны России, сохранение Договора полностью соответствует интересам США.

Согласно статистике, США проводят в три раза больше наблюдательных полетов над территорией России, чем Россия — над территорией США. С 2002 по 2016 год США провели 196 полетов над территорией России, тогда как Россия — всего 71 полет над территорией США. К тому же, США могут запрашивать аэроснимки у других стран-участниц Договора, сделанные во время наблюдательных полетов над территорией России.

С 2002 года над территорией России было совершено более 500 наблюдательных полетов. Россия в последние годы проводит от четырех до девяти таких полетов над территорией США каждый год, тогда как США — 14−16 полетов над территорией России.

Запрос на проведение полета может быть подан за очень небольшой срок до предполагаемой даты полета. Например, в декабре 2018 года США провели такой полет над востоком Украины — вскоре после инцидента у Керченского пролива, когда российские военные обстреляли и задержали корабли ВМС Украины.

Полет проводился по запросу Украины. В нем участвовали представители сразу нескольких государств. В некоторых случаях такие полеты — гораздо более оперативное решение, чем перемещение спутника. Сторонники сохранения Договора об открытом небе утверждают, что соглашение рассчитано именно на укрепление доверия между государствами и не служит целям разведки.

Для таких полетов используются специальные самолеты. Американский OC-135B был создан на базе военного транспортного «Боинга» C-135 Stratolifter. Канада использует военно-транспортный самолет Локхид C-130 Геркулес, оснащенный блоком высокотехнологичных сенсоров. Другие страны Западной Европы используют аналогичные системы.

Россия и ряд стран Восточной Европы используют самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30. Россия также использует Ту-214ОН.

В качестве главной причины выхода из Договора об открытом небе США называют нарушение Москвой положений соглашения. В 2018 году США не проводили наблюдательных полетов над территорией России — из-за претензий Вашингтона, обвинившего Москву в нарушении положений соглашения.

США считают, что Россия пыталась ввести дополнительные ограничения на наблюдательные полеты над Калининградом. Также США обвинили Россию в том, что она препятствовала проведению США и Канадой наблюдательного полета в районе военных учений в Центральной России в минувшем сентябре.

Некоторые в Вашингтоне считают Договор своеобразным разрешением России на разведку. Сторонники контроля над вооружениями не оставляют без внимания эти аргументы, однако они убеждены, что Договор выгоден всем странам-участницам. Они также указывают на более широкий контекст. Это не первое международное соглашение по контролю над вооружением, от которого отказывается администрация Трампа. Действительно, существующая система контроля над вооружениями, созданная еще в годы холодной войны, постепенно разрушается. Ее основа — СНВ III, срок действия которого истекает в 2021 году, и нет уверенности в том, что он будет продлен.

Сторонники контроля над вооружениями считают, что сейчас державы начали новую гонку вооружений. Уже разработаны новые системы вооружений — в том числе, гиперзвуковые ракеты. Все это говорит о том, что существующая система соглашений может быть окончательно разрушена.

Искусственный интеллект также может подорвать систему сдерживания распространения вооружений. В условиях напряженности и появления новых технологий многие настаивают на том, что существующие международные соглашения, такие как Договор об открытом небе — необходимо укреплять, а не отказываться от них.

Договор об открытом небе

Договор «Открытое небо», вступивший в силу в 2002 году, устанавливает режим наблюдательных полетов без оружия над территорией всех 34 стран, подписавших этот документ, для увеличения открытости и прозрачности военной инфраструктуры для предотвращения возможных кризисов.

Согласно этому документу, на наблюдательные самолеты могут быть установлены видеокамеры и сенсоры инфракрасного излучения, а данные, полученные в результате полетов, становятся доступны для всех стран-участниц договора.

Договор «Открытое небо» был принят в 1992 году, его задачей названы развитие открытости и расширение возможностей по предотвращению кризисов в регионе.