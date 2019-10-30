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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

31.10.2019 07:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служивший в КГБ с 1975 года Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником». В ведомстве также отмечали его заслуги в спорте, моральную устойчивость и авторитет среди сослуживцев, пишет РБК.


Фото: пресс-служба президента России

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный телеканал «78».

В ведомстве он работал с 1975 года и показал себя, согласно документам, как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник».

Как отмечается в документе, Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.


Фото: телеканал "78"



Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.

На выставке также показали документы двух бывших губернаторов Санкт-Петербурга — Валентины Матвиенко (сейчас председатель Совета Федерации) и Григория Полтавченко (с 2018 года председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации»).

Выставка ранее засекреченных бумаг приурочена к 90-летней годовщине Центрального архива, отмечать которую будут 13 февраля. Экспозиция будет работать до 20 декабря, документы опубликуют в электронном виде и покажут на передвижных стендах в историческом парке «Россия — моя история».

Владимир Путин начал работать в КГБ сразу после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета. В 1979 году он прошел полугодовой курс переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве, а затем вернулся в Петербург. В течение пяти лет с 1985 года Путин работал в Германии по линии внешней разведки, а через некоторое время после возвращения, в 1991 году, подал в отставку.

 
 
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Служивший в КГБ с 1975 года Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником». В ведомстве также отмечали его заслуги в спорте,...
 
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