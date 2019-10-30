|
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
31.10.2019 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Служивший в КГБ с 1975 года Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником». В ведомстве также отмечали его заслуги в спорте, моральную устойчивость и авторитет среди сослуживцев, пишет
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный
Как отмечается в документе, Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служивший в КГБ с 1975 года Путин показал себя «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником». В ведомстве также отмечали его заслуги в спорте,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)