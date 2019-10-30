Лидия Вележева устроила скандал в самолете

Скандал произошел в самолете в Шереметьево: актрису Лидию Вележеву сняли с рейса за неадекватное поведение.

Об этом сообщает Пятый канал в среду.

В этот день вместе с другими артистами Вележева летела на гастроли в Нетанию, где должен был состояться спектакль с ее участием.

Самолет выруливал на взлетную полосу. Судя по видео, опубликованном в соцсетях, актриса отказалась поднять столик и спинку кресла и пристегнуть ремни. После этого у нее с бортпроводниками возник конфликт.

Самолет вернулся в аэропорт, Вележеву вывели из салона и передали полиции. По словам другой актрисы Виктории Толстогановой, российские кинематографисты чуть не опоздали на открытие фестиваля в Тель-Авиве. Но Толстоганова не верит, что Вележева затеяла скандал. Она считает, что пассажиры и бортпроводники были раздражены из-за того, что рейс опаздывал ни три часа по причине неисправности самолета.

Муж Вележевой, известный российский актер Алексей Гуськов, заступился за жену. «Лидия должна была вылететь утром в 7:55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе - человек летит на спектакль», - сказал он.

Гуськов поручился за то, что Вележева была трезва. По его словам, «она выпила снотворное, чтобы уснуть, но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса».

Тем временем в «Аэрофлоте» заявляют, что намерены добиваться строгого наказания для скандалистки и возмещения убытков.

Пассажиры самолета утверждают, что звезда действительнно скандалила, нецензурно выражалась и отказывалась выполнить просьбу бортпроводников.