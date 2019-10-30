ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидия Вележева устроила скандал в самолете

31.10.2019 10:16 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Скандал произошел в самолете в Шереметьево: актрису Лидию Вележеву сняли с рейса за неадекватное поведение.

Об этом сообщает Пятый канал в среду.

В этот день вместе с другими артистами Вележева летела на гастроли в Нетанию, где должен был состояться спектакль с ее участием.

Самолет выруливал на взлетную полосу. Судя по видео, опубликованном в соцсетях, актриса отказалась поднять столик и спинку кресла и пристегнуть ремни. После этого у нее с бортпроводниками возник конфликт.

Самолет вернулся в аэропорт, Вележеву вывели из салона и передали полиции. По словам другой актрисы Виктории Толстогановой, российские кинематографисты чуть не опоздали на открытие фестиваля в Тель-Авиве. Но Толстоганова не верит, что Вележева затеяла скандал. Она считает, что пассажиры и бортпроводники были раздражены из-за того, что рейс опаздывал ни три часа по причине неисправности самолета.

Муж Вележевой, известный российский актер Алексей Гуськов, заступился за жену. «Лидия должна была вылететь утром в 7:55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе - человек летит на спектакль», - сказал он.

Гуськов поручился за то, что Вележева была трезва. По его словам, «она выпила снотворное, чтобы уснуть, но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса».

Тем временем в «Аэрофлоте» заявляют, что намерены добиваться строгого наказания для скандалистки и возмещения убытков.

Пассажиры самолета утверждают, что звезда действительнно скандалила, нецензурно выражалась и отказывалась выполнить просьбу бортпроводников.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандал произошел в самолете в Шереметьево: актрису Лидию Вележеву сняли с рейса за неадекватное поведение.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Дарили овощные наборы». В Японии второй за неделю министр уходит в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика