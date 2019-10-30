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Десятки жилых домов рухнули в пропасть: обрушение огромной скалы в Гватемале сняли на видео
31.10.2019 11:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В окрестностях Сан-Кристобаля в Гватемале обрушилась скала, на краю которой стояли десятки жилых домов. К счастью, пострадавших не было: ослабление скалы заметили заранее и жителей успели эвакуировать. Но опасность не миновала: специалисты говорят, что склон все еще неустойчив. Момент обрушения попал на видео.
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