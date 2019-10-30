Десятки жилых домов рухнули в пропасть: обрушение огромной скалы в Гватемале сняли на видео

Источник материала: Tut.by

В окрестностях Сан-Кристобаля в Гватемале обрушилась скала, на краю которой стояли десятки жилых домов. К счастью, пострадавших не было: ослабление скалы заметили заранее и жителей успели эвакуировать. Но опасность не миновала: специалисты говорят, что склон все еще неустойчив. Момент обрушения попал на видео.