Авария под Северодвинском: что взорвалось на военном полигоне Ненокса

Источник материала: Tut.by

После аварии в Белом море 8 августа, повлекшей за собой гибель нескольких человек и всплеск радиации, на военном полигоне под Северодвинском «все довольно тихо», констатирует Энн Пеллегрино. Научная сотрудница Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) вместе с коллегами с помощью спутниковых съемок до сих пор наблюдает за полигоном у села Ненокса.



Въезд на полигон Ненокса под Северодвинском в Архангельской области. Фото: Reuters

Американским специалистам, по их словам, не удалось обнаружить какие-либо следы того, чтобы российские военные или гражданские специалисты-ядерщики попытались возобновить работу на месте взрыва. Правда, добавляет эксперт, из-за частой смены погоды в регионе эффективный мониторинг в принципе едва ли возможен. «Вероятно, они вернулись от испытаний к расчетам», — сообщила Пеллегрино DW.

Рабочая версия взрыва в Белом море

Напомним, что 8 августа на морском военном полигоне в закрытой акватории Белого моря под Северодвинском произошел взрыв, причины которого окружены до сих пор завесой тайны. Изначально предполагалось, что авария произошла во время испытаний нового вида оружия. Предположительно, речь идет о «Буревестнике» (в обозначении НАТО — Skyfall) — крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, о создании которой в России в марте 2018 года заявил президент Владимир Путин.

Согласно версии событий, разделяемой сегодня большинством опрошенных DW экспертов, военные Минобороны РФ и сотрудники «Росатома» проводили не испытания, а пытались поднять со дна моря ракету после закончившегося неудачей теста. Когда имели место эти испытания — неизвестно.

Одним из первых версию о спасательной операции выдвинул Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона. Кофман не исключает, что испытываемым образцом может быть и подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой, который Минобороны разрабатывает в рамках программы «Посейдон». Позже аналогичную версию выдвинула разведка США .

Выводы правительства Германии о взрыве под Северодвинском

Однако, по этой версии, 8 августа спасательная операция прошла неудачно, приведя к гибели не менее 7 человек: двоих сотрудников Минобороны и пятерых ядерщиков «Росатома». Ранения получили, по разным данным, от 6 до 9 человек. В результате взрыва был зафиксирован резкий скачок радиации . Но понять его истинные масштабы едва ли удастся.

Пять станций контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний оказались неисправными в течение нескольких дней сразу после инцидента под Северодвинском. Российские власти объяснили отключение пяти из семи станций «проблемами со связью». Спустя несколько дней Росгидромет уточнил, что в атмосферу попали такие элементы, как стронций, барий и лантан.

На информацию Росгидромета положились и власти Германии, что следует из ответа правительства ФРГ на запрос депутата бундестага, председателя комитета по охране окружающей среды Сильвии Коттинг-Уль (Sylvia Kotting-Uhl) из партии «Союз-90"/"Зеленые».

На основании данных о выбросе радионуклидов в атмосферу в Берлине пришли к выводу, что в аварии был каким-то образом задействован ядерный мини-реактор, а не, как утверждали ранее представители «Росатома», радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Из-за наличия продуктов распада РИТЭГ как возможный источник радиации в Белом море можно исключить, говорят эксперты.

Росгидромету Берлин доверяет больше, чем «Росатому»

Из ответа правительства ФРГ стало понятно, что данным Росгидромета Берлин доверяет больше, чем заявлениям Минобороны РФ и «Росатома». Депутат Коттинг-Уль считает, что это — вполне логичный выбор: «Российская метеослужба кажется относительно заслуживающей доверия. Еще в случае с выбросом рутения в 2017 году (предполагаемая авария на заводе „Маяк“. — Ред.) она предоставила сведения, которые свели на нет создание дымовой завесы со стороны российских властей».

В ходе инцидента с рутением немецкие федеральные власти активно информировали общественность о своих выводах, после инцидента под Северодвинском — нет, удивлена депутат: «Казалось очевидным, что тем не менее федеральное правительство Германии, возможно, провело собственные радиологические анализы».

В правительстве ФРГ есть и примерные расчеты силы взрыва на российском военном полигоне. По просьбе DW научный сотрудник Института по изучению мира и политики безопасности в Гамбурге (IFSH), физик Мориц Кютт (Moritz Kütt) пересчитал их в тротиловом эквиваленте: в результате цепной реакции, особенно если она была быстрой, взрыв мог соответствовать детонации от 75 до 750 килограммов тротила. При этом утечка самого урана, согласно расчетам, была, вероятно, незначительной: около 4 миллиграммов урана.

Однако на этом основании невозможно сделать выводы об общей массе урана в реакторе, заметил Кютт. Он полагает, что мини-реактор на опытных образцах российского оружия сравним с американскими разработками для гражданского использования при освоении космоса: «Эти реакторы используют от 30 до 50 килограммов ядерного топлива».

Почему произошел взрыв под Северодвинском: две версии

Ни у кого до сих пор нет точного ответа. У правительства ФРГ на это счет две версии: авария в ходе работы мини-реактора или иной инцидент, повлекший за собой радиационную утечку. Цепную реакцию могла запустить сама попытка вытащить испытываемый образец оружия из воды: к трагедии могло привести соприкосновение с воздухом, объяснил Мориц Кютт. В частности, взрыв мог произойти в результате утечки теплоносителя реактора.

Энергоустановка ракеты, вероятно, состояла из реактора на быстрых нейтронах с жидким натрием в качестве теплоносителя, предположила Энн Пеллегрино. «Жидкий натрий дает бурную, взрывную реакцию при соприкосновении как с водой, так и с воздухом», — пояснила Пеллегрино DW. Взрыв от соприкосновения жидкого натрия с водой или воздухом мог спровоцировать цепную реакцию в реакторе и утечку радиации.

Кажется очевидным, что 8 августа проводилась попытка поднять со дна моря затонувшую после неудачных испытаний ракету, продолжает Майкл Кофман. Учитывая характер операции, Кофман не уверен в том, мог ли вообще в тот момент работать реактор. Эксперт предположил, что причиной аварии могло стать отсоединение регулирующего стержня реактора, что вызвало неконтролируемую цепную реакцию.

Отсутствие следов дальнейшей утечки дает основания полагать, что реактор все еще находится на дне моря, указывают эксперты. «Ракета, должно быть, до сих пор лежит в заливе», — сказал Кофман DW. То, что аварийный реактор может находиться на дне моря, вызывает у экспертов обеспокоенность. «Вода отлично защищает от нейтронного излучения, но все остальное достаточно проблематично», — уточнил Кофман, отметив, что нахождение реактора в море влечет негативные последствия для окружающей среды.

Перспективы ракеты «Буревестник»

Опрошенные DW западные эксперты скептически оценивают перспективы проекта ракеты «Буревестник». Ракета с ядерной энергетической установкой может быть готова к 2025 году, считают в разведке США. «Но если проблемы разработчиков связаны именно с энергоустановкой, то все может затянуться намного дольше», — предупреждает Энн Пеллегрино.

«До некоторой степени я понимаю, почему они работают над ней, но с учетом отсутствия прорыва я не ожидаю, что проект Skyfall в конечном итоге завершится успехом», — прогнозирует Майкл Кофман. Все дело, по его выражению, в невыгодном соотношении между ценой проекта и преимуществами, которые он сулит российской армии: «Ракета не прошла ни одного успешного испытания и дает мало преимуществ в сравнении с крылатыми ракетами дальнего радиуса действия».