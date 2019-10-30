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«Исламское государство» подтвердило гибель аль-Багдади и назвало имя его преемника

31.10.2019 21:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группировка «Исламское государство» подтвердила гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади через свое информационное агентство Amaq. Преемником аль-Багдади объявлен Аби Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Об уничтожении лидера ИГ на севере Сирии президент США Дональд Трамп объявил 27 октября. Как рассказал президент США в телеобращении, аль-Багдади забежал в тупиковый туннель, куда его загнали американские военные и их собаки. Там он подорвал себя вместе с тремя детьми.

30 октября Пентагон опубликовал фото и видео операции по ликвидации боевика. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи уточнил, что аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, а не троих, как ранее утверждал Трамп.

29 октября останки лидера ИГ были захоронены в море.

В российском Минобороны заявили, что не владеют достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади.

 
 
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Группировка «Исламское государство» подтвердила гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади через свое информационное агентство Amaq.
 
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