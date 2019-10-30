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«Исламское государство» подтвердило гибель аль-Багдади и назвало имя его преемника
31.10.2019 21:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группировка «Исламское государство» подтвердила гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади через свое информационное агентство Amaq. Преемником аль-Багдади объявлен Аби Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
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Группировка «Исламское государство» подтвердила гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади через свое информационное агентство Amaq.
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