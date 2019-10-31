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В Мозамбике повстанцы убили пятерых бойцов «ЧВК Вагнера»
31.10.2019 23:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пятеро российских наемников из «Частной военной компании Вагнера» были убиты 27 октября в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Об этом 30 октября
По информации издания, автомобиль, на котором ехали российские наемники и местные силовики, попал в засаду. Повстанцы установили на дороге баррикады и открыли огонь по проезжающей машине.
Пятеро россиян и двадцать сотрудников сил обороны и безопасности Мозамбика (FDS) были убиты. Сообщается, что тела пятерых убитых были обезглавлены, а автомобиль, на котором они ехали, сожжен.
В российском посольстве в Мозамбике с удивлением восприняли новость о гибели пяти россиян,
«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — цитирует агентство заявление представителя российской дипмиссии.
Ранее, 2 октября, британское издание The Times
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Сообщается, что тела пятерых убитых были обезглавлены, а автомобиль, на котором они ехали, сожжен.
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