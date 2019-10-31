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В Мозамбике повстанцы убили пятерых бойцов «ЧВК Вагнера»

31.10.2019 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятеро российских наемников из «Частной военной компании Вагнера» были убиты 27 октября в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Об этом 30 октября сообщило мозамбикское независимое издание Carta de Moçambique со ссылкой на свои источники.

По информации издания, автомобиль, на котором ехали российские наемники и местные силовики, попал в засаду. Повстанцы установили на дороге баррикады и открыли огонь по проезжающей машине.

Пятеро россиян и двадцать сотрудников сил обороны и безопасности Мозамбика (FDS) были убиты. Сообщается, что тела пятерых убитых были обезглавлены, а автомобиль, на котором они ехали, сожжен.

В российском посольстве в Мозамбике с удивлением восприняли новость о гибели пяти россиян, сообщает Интерфакс.

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — цитирует агентство заявление представителя российской дипмиссии.

Ранее, 2 октября, британское издание The Times сообщило о прибытии в Мозамбик 200 российских наемников из «ЧВК Вагнера» для помощи местным властям в борьбе с повстанцами.

 
Теги: Новости
 
 
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Сообщается, что тела пятерых убитых были обезглавлены, а автомобиль, на котором они ехали, сожжен.
 
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