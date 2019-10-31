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СМИ узнали о слежке через WhatsApp за чиновниками в странах-союзницах США
31.10.2019 22:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программное обеспечение (ПО), разработанное израильской фирмой NSO Group, применяли для осуществления через приложение WhatsApp слежки за официальными лицами не менее 20 стран. Об этом сообщило в четверг агентство
Компания Facebook 29 октября в штате Калифорния
По словам источников агентства, с помощью ПО NSO Group был получен несанкционированный доступ, в том числе к информации, которую хранили на мобильных устройствах чиновники и военные. Как констатируется в материале, речь идет, в частности, о представителях стран, которые считаются союзниками Вашингтона. Полный список этих государств не приводится. Агентство также не уточняет, кто именно был заказчиком данных хакерских атак.
Согласно сведениям Reuters, среди владельцев устройств, на которые были совершены кибератаки, жители США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии. Агентство не располагает данными о том, осуществляла ли NSO Group слежку за чиновниками или военными именно в этих странах.
В марте газета
Вместе с тем, по сведениям издания, услугами NSO Group пользовался и бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, подозреваемый в причастности к
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По словам источников агентства, с помощью ПО NSO Group был получен несанкционированный доступ, в том числе к информации, которую хранили на мобильных устройствах...
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