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В США считают, что Россия разжигает протесты в Чили
01.11.2019 07:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По утверждению Вашингтона, «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране, охваченной протестами, пишет
Государственный департамент США заявил, что заметил признаки «влияния» России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства приводит
Он отметил, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в стране. Однако, добавил он, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».
Массовые акции протеста в разных городах Чили начались в середине октября. Поводом для них стало
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По утверждению Вашингтона, «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране, охваченной протестами.
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