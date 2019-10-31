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В США считают, что Россия разжигает протесты в Чили

01.11.2019 07:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По утверждению Вашингтона, «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране, охваченной протестами, пишет РБК.


Горит касса одной из станций метрополитена. Сантьяго, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ramon Monroy

Государственный департамент США заявил, что заметил признаки «влияния» России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства приводит Reuters.

По его словам, были «явные признаки», что люди воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и «исказили ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях». «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного хода дебатов (в обществе)», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в стране. Однако, добавил он, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Массовые акции протеста в разных городах Чили начались в середине октября. Поводом для них стало повышение цен на проезд в метрополитене. Митинги впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 25 октября в столице страны Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек.

Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела других государств. 

 
 
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По утверждению Вашингтона, «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране, охваченной протестами.
 
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