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Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за налогов

01.11.2019 07:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида). Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Twitter.


Фото: Reuters

— Я и моя семья сделаем Палм-Бич (штат Флорида) нашим постоянным местом жительства. Я обожаю Нью-Йорк и жителей Нью-Йорка, но, к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, ко мне очень плохо относились политические лидеры как в городе, так и в штате. Мало к кому так плохо относились. Я очень не хотел принимать подобное решение, но в конечном счете так будет лучше для всех. В качестве президента я всегда буду готов помочь Нью-Йорку и замечательным людям Нью-Йорка, он всегда будет занимать в моем сердце особое место, — написал глава американской администрации.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич сообщила о том, что Трамп поменял постоянное место жительства в связи с налоговыми вопросами.

Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания главы государства был небоскреб Trump Tower на Пятой авеню Нью-Йорка. В Trump Tower находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а также располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году.

Президент США указал в качестве других мест проживания адреса Белого дома в Вашингтоне и частного гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он отдыхает несколько недель летом.

Первая леди США Меланья Трамп также поменяла место постоянного проживания на Палм-Бич (штат Флорида).

 
 
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Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания...
 
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