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В Австралию пытались ввезти наркотики на 200 миллионов долларов под видом острого соуса

01.11.2019 10:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралийская полиция арестовала четырех человек по подозрению во ввозе в страну 400 кг метамфетамина. Наркотик был спрятан в бутылках из-под острого соуса, пишет Русская служба Би-би-си.


Сотрудники пограничной службы аэропорта Сиднея проверяли партию острого соуса шрирача, прибывшую из США, и обнаружили в ней наркотики на сумму 207 млн долларов.

Вскоре после этого были арестованы четыре мужчины возрастом 30, 34, 36 и 45 лет. Самого старшего задержали в четверг. Полиция связалась с властями США, чтобы выявить отправителя.

Исполняющий обязанности замначальника полиции штата Новый Ужный Уэльс Стюарт Смит сообщил, что наркотики были обнаружены в 768 бутылках, направлявшихся в лабораторию в Сиднее.


Он рассказал, что четверо арестованных были важными членами криминальной группировки, и добавил, что работа по выявлению других членов группировки будет продолжена.

Газета Sydney Morning Herald цитирует слова одного из полицейских, который сказал, что процесс добавления наркотиков в бутылки требует знаний в химии как со стороны отправителей, так и со стороны получателей.

В последнее время употребление метамфетамина в Австралии снизилось, но, по статистическим данным правительства, уровень зависимости от наркотика увеличился.

Это не первый случай, когда австралийской полиции удалось предотвратить поставку наркотика в страну. В июне в Мельбурне пограничники нашли груз метамфетамина на 1,2 млрд австралийских долларов (800 млн долларов США), спрятанный в аудиоколонках.

 
 
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Австралийская полиция арестовала четырех человек по подозрению во ввозе в страну 400 кг метамфетамина.
 
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