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Гнев, агрессия, стресс. В аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций
01.11.2019 12:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Китайские специалисты разработали технологию распознавания эмоций людей, которая уже внедряется в аэропортах страны и на станциях метро для установления личности подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщает в пятницу британская газета
«С помощью видеозаписи технология распознавания эмоций может быстро идентифицировать подозреваемых в преступлении, анализируя их психическое состояние, что позволяет предотвращать незаконные действия, включая терроризм и контрабанду, — приводит издание слова эксперта по охране общественного порядка Ли Сяоюя в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. — Мы уже начали применять ее». Данная технология в основном используется на таможне и помогает выявлять признаки агрессивности и нервозности, а также уровень стресса и способность человека нападать на других, отметил Ли Сяоюй.
«Мы работаем с самыми различными компаниями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, включая Hikvision, Uniview, Dahua и Tiandy, — продолжил эксперт. — Только компании, которые преуспели в сфере искусственного интеллекта, могут действительно добиться успеха в данной области».
Как проинформировал ранее информационный портал
Расположенные под кожей основные вены и капилляры уникальны и более сложны, чем система дорог в мегаполисе, приводит портал слова Се Цинлу, который констатировал, что данная технология является самой точной из доступных в настоящее время в мире. Глава компании уточнил, что система AirWave способна точно распознать одну руку из миллиарда других менее чем за три десятых доли секунды.
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Она анализирует психическое состояние граждан и может быстро определить признаки агрессивности и нервозности.
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