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«У канцлера проблемы со здоровьем». Меркель во время официального визита в Индию сидя слушала гимн
01.11.2019 16:33 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Находящаяся с официальным визитом в Индии Ангела Меркель вопреки протоколу слушала гимны двух стран сидя. Как пояснил источник в индийском МИД, германская сторона загодя предупредила, что у канцлера проблемы со здоровьем.
Ангела Меркель прибыла в Индию в пятницу. На поминальной церемонии возложения венка Махатмы Ганди во время исполнения гимнов двух стран канцлер сидела на стуле, хотя, согласно протоколу, должна была слушать гимн стоя.
Как пояснил позже журналистам источник в МИД Индии, «к сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем».
«Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом», —
Это уже не первый раз, когда канцлер нарушает установленный протокол. Так, в июле в Берлине Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду перед переговорами
11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также
Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо. К слову, Меркель официально достигла пенсионного возраста: 17 июля ей исполнилось 65 лет.
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«Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом», -...
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