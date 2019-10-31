«У канцлера проблемы со здоровьем». Меркель во время официального визита в Индию сидя слушала гимн

Источник материала: Tut.by

Находящаяся с официальным визитом в Индии Ангела Меркель вопреки протоколу слушала гимны двух стран сидя. Как пояснил источник в индийском МИД, германская сторона загодя предупредила, что у канцлера проблемы со здоровьем.



Фото: Reuters

Ангела Меркель прибыла в Индию в пятницу. На поминальной церемонии возложения венка Махатмы Ганди во время исполнения гимнов двух стран канцлер сидела на стуле, хотя, согласно протоколу, должна была слушать гимн стоя.

Как пояснил позже журналистам источник в МИД Индии, «к сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем».

«Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом», — цитирует индийского дипломата РИА «Новости».

Это уже не первый раз, когда канцлер нарушает установленный протокол. Так, в июле в Берлине Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду перед переговорами сидя прослушали национальные гимны . Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее испытывала Меркель во время официальных мероприятий.

11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны. Меркель трижды за последнее время испытывала приступы сильной дрожи — 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля , принимая финского премьера Антти Ринне.

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо. К слову, Меркель официально достигла пенсионного возраста: 17 июля ей исполнилось 65 лет.