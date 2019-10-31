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Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии за показания
01.11.2019 19:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровоглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом, рассказал о допросе европейскими следователями во время его содержания под стражей в Украине, передает
По его словам, первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй — представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов. Цемах утверждает, что в Генпрокуратуре предупредили, что ему только пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что он расскажет следователям из Европы.
«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — сказал он в интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе офиса РИА «Новости» в Украине.
Цемах и Вышинский вернулись в Россию в рамках
Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, все находившиеся на борту
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По его словам, первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй - представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов.
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