Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии за показания

Источник материала: Tut.by

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровоглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом, рассказал о допросе европейскими следователями во время его содержания под стражей в Украине, передает РИА «Новости» .



Фото с сайта BBC

По его словам, первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй — представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов. Цемах утверждает, что в Генпрокуратуре предупредили, что ему только пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что он расскажет следователям из Европы.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — сказал он в интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе офиса РИА «Новости» в Украине.

Цемах и Вышинский вернулись в Россию в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, который состоялся в сентябре 2019 года.

Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли . Следственная группа из представителей Нидерландов, Австралии и Бельгии заключила, что лайнер был сбит ракетой «земля — воздух» из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В МИД России эти обвинения назвали голословными.