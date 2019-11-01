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После сериала «Чернобыль» поток туристов в зону отчуждения в Украине рекордно вырос

01.11.2019 22:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019-го уже посетили 107 тысяч человек. Это новый рекорд, сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Рост посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов, стало упрощение процедуры оформления пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO «Чернобыль», — говорится в сообщении.

За 10 месяцев этого года зону отчуждения посетило на 75% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной поток идет из-за границы — почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания — 15 тысяч 738, Польша — 9 тысяч 378, Германия — 7 тысяч 826, США — 5 тысяч 580, Чехия — 4 тысячи 63 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22 тысячи 468 человек.

«Возраст для экскурсий — 18+». Репортаж из чернобыльской зоны, которую Беларусь открыла для туристов

Отметим, что в апреле этого года Беларусь открыла для туристов свою зону отчуждения.

 
 
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