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После сериала «Чернобыль» поток туристов в зону отчуждения в Украине рекордно вырос
01.11.2019 22:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019-го уже посетили 107 тысяч человек. Это новый рекорд,
«Рост посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов, стало упрощение процедуры оформления пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO «Чернобыль», — говорится в сообщении.
За 10 месяцев этого года зону отчуждения посетило на 75% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основной поток идет из-за границы — почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания — 15 тысяч 738, Польша — 9 тысяч 378, Германия — 7 тысяч 826, США — 5 тысяч 580, Чехия — 4 тысячи 63 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22 тысячи 468 человек.
Отметим, что в апреле этого года Беларусь
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Основной поток туристов идет из-за границы - почти 80%.
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