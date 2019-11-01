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В МИД Украины вызвали посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
02.11.2019 08:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посла Франции вызвали в МИД Украины после заявления французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах». Об этом сообщается на
Речь идет об интервью президента Франции изданию
В МИД Украины рассказали, что французский посол прокомментировал публикации и пояснил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, «которые путешествуют».
«Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского МИД.
В ведомстве уточнили, что стороны подтвердили «полное понимание и сотрудничество» в вопросе передвижения граждан обеих стран.
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В МИД Украины рассказали, что французский посол прокомментировал публикации и пояснил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, «которые путешествуют».
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