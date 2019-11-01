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В МИД Украины вызвали посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

02.11.2019 08:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посла Франции вызвали в МИД Украины после заявления французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах». Об этом сообщается на сайте ведомства.


Фото: Reuters

Речь идет об интервью президента Франции изданию Valeurs, которое было впервые опубликовано 30 октября. Макрон, в частности, отметил, что он в целом не против квот и легальной экономической миграции для заполнения вакантных должностей. «Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар […] вместо нелегальных украинских или болгарских банд», — сказал в интервью президент Франции.

В МИД Украины рассказали, что французский посол прокомментировал публикации и пояснил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, «которые путешествуют».

«Следовательно, слова Макрона, касающихся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского МИД.

В ведомстве уточнили, что стороны подтвердили «полное понимание и сотрудничество» в вопросе передвижения граждан обеих стран.

 
 
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В МИД Украины рассказали, что французский посол прокомментировал публикации и пояснил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, «которые путешествуют».
 
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