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Госдолг США установил новый рекорд

02.11.2019 09:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $23 трлн. Соответствующие данные распространило в пятницу в ежедневном отчете Министерство финансов США.


Минфин США. Фото: Wikimedia Commons

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

При вступлении на пост президента США Дональда Трампа долг был ниже $20 трлн, однако он начал ускоренно расти после того, как американский лидер в 2017 году принял закон о снижении налогов. Рост госдолга также связывают с решением Конгресса США увеличить расходы на военные и социальные программы.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп пообещал ликвидировать госдолг в течение восьми лет.

Из общей цифры долга лишь $6 трлн представляют собой займы между разными учреждениями федерального правительства.

Впервые внешняя задолженность Америки превысила отметку в триллион долларов при Рональде Рейгане — 22 октября 1981 года. Еще во время своей предвыборной кампании 40-й президент США обещал избавиться от крупных госрасходов, но в итоге, за восемь лет его правления долг страны вырос в два раза. Уменьшить задолженность удалось лишь в середине 90-х годов, но ненадолго — после кризиса 2008 года госдолг США снова стал расти.

 
 
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Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.
 
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