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Госдолг США установил новый рекорд
02.11.2019 09:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $23 трлн. Соответствующие данные распространило в пятницу в ежедневном отчете Министерство финансов США.
Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.
При вступлении на пост президента США Дональда Трампа долг был ниже $20 трлн, однако он начал ускоренно расти после того, как американский лидер в 2017 году
Будучи кандидатом в президенты, Трамп
Из общей цифры долга лишь $6 трлн представляют собой займы между разными учреждениями федерального правительства.
Впервые внешняя задолженность Америки превысила отметку в триллион долларов при Рональде Рейгане — 22 октября 1981 года. Еще во время своей предвыборной кампании 40-й президент США обещал избавиться от крупных госрасходов, но в итоге, за восемь лет его правления долг страны вырос в два раза. Уменьшить задолженность удалось лишь в середине 90-х годов, но ненадолго — после кризиса 2008 года госдолг США снова стал расти.
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Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.
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