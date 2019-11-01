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Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

02.11.2019 11:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи.


Фото: Reuters

«Прекращение огня [Турции в Сирии] хорошо закрепилось. Мы сохранили [за собой] нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <…> воевала [там] тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — сказал американский лидер. «Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть», — подчеркнул Трамп.

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. «И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами», — отметил Трамп. У него также поинтересовались, состоится ли визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, планировавшийся на 13 ноября. «Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения», — ответил Трамп, не вдаваясь в дальнейшие детали.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. 1 ноября состоялось первое совместное патрулирование России и Турции у северной границы Сирии.

 
 
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«Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть», - подчеркнул Трамп.
 
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