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Гибель мигрантов в рефрижераторе: в Ирландии и Вьетнаме арестованы подозреваемые

02.11.2019 10:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дублине в рамках расследования гибели 39 человек, обнаруженных внутри рефрижератора в Британии, арестован 23-летний подозреваемый. В Ирландии ищут еще двоих. Одновременно полиция Вьетнама сообщает, что задержала двоих мужчин по подозрению в незаконной перевозке людей.


Фото: Reuters

Фургон-рефрижератор c телами 39 человек был обнаружен в ночь на 23 октября в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс. Среди погибших был 31 мужчина и восемь женщин.

Как сообщила полиция Эссекса в пятницу, в Дублине был арестован житель Северной Ирландии Эймон Харрисон. Его обвиняют в 39 эпизодах причинения смерти по неосторожности, незаконной перевозки людей и нарушении миграционных законов. Он находится под арестом по решению дублинского суда, полиция графства Эссекс подала в Ирландию запрос о его экстрадиции.

Полиция считает, что Харрисон пригнал контейнер с людьми в бельгийский порт Зебрюгге — он попал на запись камер наблюдения на стоянке в бельгийском городе Верне.

Полиция ищет еще двоих ирландцев, братьев Ронана и Кристофера Хьюз, 40 и 34 лет. Их подозревают в тех же преступлениях. По информации полицейских, они связаны с грузоперевозками.

«Я хочу обратиться напрямую: Ронан и Кристофер, сдайтесь полиции. Нам нужно, чтобы вы появились и помогли этому расследованию», — заявил на пресс-конференции в пятницу старший детектив полиции Эссекса Дэниэл Стотен, возглавляющий расследование гибели мигрантов. Он добавил, что полицейским удалось поговорить с Ронаном Хьюзом по телефону.

Следствие надеется получить от братьев Хьюз ценную для расследования информацию, добавил Стотен.

В четверг стало известно, что по делу о гибели 39 мигрантов во Вьетнаме арестованы два человека. Их арестовали в провинции Хатинь, откуда, как считает полиция, приехала большая часть замерзших в фургоне людей.

Кем были жертвы

По меньшей мере трое из 39 человек, погибших в грузовике вероятно, были из Вьетнама.

Неделю назад Би-би-си стало известно о трех уроженцах этой страны, которые, как считают их родственники, могли находиться в грузовике.

Изначально следователи считали погибших мигрантами из Китая, но сейчас также разрабатывается версию о том, что они приехали из Вьетнама. Сообщество проживающих в Британии вьетнамцев VietHome передало полиции данные на 20 пропавших без вести человек.

Пока ни одно из тел не удалось опознать. Во Вьетнаме у предполагаемых родственников жертв взяли образцы ДНК для идентификации.

«Глобальная сеть»

25-летний Морис Робинсон, доставивший фургон в Грейс, где обнаружили тела, — пока единственный, кому в Британии предъявлены обвинения по делу. В частности его обвиняют по 39 эпизодам убийства по неосторожности.

В суде прокуроры утверждали, что Робинсон работал на глобальную сеть контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей. Он находится под арестом, следующее заседание по его делу пройдет до конца месяца.

Откуда фура и грузовик

Фургон 15 октября взяли в прокат у компании Global Trailer Rentals. В компании заявили, что ничего не подозревали о том, каким образом им планируют воспользоваться.

  • Судя по данным GPS, 15 октября он выехал из ирландского города Монахан, заехал на территорию Северной Ирландии и затем вернулся в Дублин.
  • Из Дублина 16 октября он отправился в валлийский порт Холихед.
  • Вечером того же дня фургон переправился из британского Довера во французский порт Кале.
  • В период между 17 и 22 октября он перемещался между несколькими французскими и бельгийскими городами.
  • 22 октября трейлер переплыл Ла-Манш в последний раз — из бельгийского Зебрюгге в ирландский Пурфлит.

Полиция считает, что грузовик, к которому был прицеплен фургон, когда обнаружили тела, прибыл в Британию из Дублина через порт Холихед. В Пурфлите он забрал трейлер и выехал с территории порта примерно в час ночи по местному времени. Примерно через полчаса в полицию поступило сообщение о телах.

 
 
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В рамках расследования гибели 39 человек, обнаруженных внутри рефрижератора в Британии, арестован 23-летний водитель. В Ирландии ищут еще двоих. Полиция Вьетнама...
 
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