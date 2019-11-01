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В Украине возбудили уголовное дело против Кличко

02.11.2019 12:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко по запросу Высшего антикоррупционного суда. Об этом РБК-Украина сообщили в НАБУ.


Фото: Reuters

Начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд.

Депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста и обратились со своими подозрениями в НАБУ. Они считают, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах. Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.

В конце октября депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра.

 
 
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Депутаты подозревают мэра Киева в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах
 
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