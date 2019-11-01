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В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев

02.11.2019 18:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек. В распространенном в субботу в Женеве заявлении глава этого ведомства, верховный комиссар ООН Филиппо Гранди заявил, что в условиях масштабного вынужденного переселения людей в мире уменьшение возможностей для их приема осложняет гуманитарную работу УВКБ.


Фото: worldpressphoto.org

«В то время, когда вынужденное перемещение населения в мире достигает рекордных величин, снижение приема ограничивает способность УВКБ выполнять свой мандат по защите беженцев и ослабляет наши возможности для гуманитарных переговоров на глобальном уровне», — отметил Гранди, подчеркнув, что его управление «встревожено этой тенденцией в США и других местах».

Верховный комиссар напомнил, что лишь около половины процента из 26 млн беженцев в мире охвачены программами расселения. Учитывая большое число людей, вынужденно покидающих родину, «потребности в расселении значительно превышают количество предоставляемых для них мест». В США уровень приема на 2020 финансовый год установлен на «существенно меньшем уровне, чем число людей, которые уже ждут расселения» в этой стране, напомнил Гранди. Таким образом, снижение лимита приема в Соединенных Штатах будет означать для многих беженцев отсрочку воссоединения со своими семьями и продолжение состояния неопределенности.

Президент США Дональд Трамп принял решение понизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году до 18 тыс. человек. В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тыс. человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти вдвое. Ранее Трамп также издал исполнительный указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны должно производиться в большинстве случаев лишь с согласия местных властей и властей штатов.

 
 
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Вынужденное перемещение населения в мире достигает рекордных величин, отметил верховный комиссар ООН Филиппо Гранди.
 
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