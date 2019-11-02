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«Он просто ненавидел Украину». Трамп хочет, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

03.11.2019 09:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты. Беседу американского лидера с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.


Фото: Reuters
 

«Он [Зеленский], вероятно, приедет [в Белый дом]», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом. Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.

«Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро», — добавил президент, не уточнив сроки визита Зеленского.

«Он [Зеленский] - хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», — заключил глава государства.

В середине октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов заявил, что администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита Зеленского в Белый дом для проведения переговоров с Трампом.

Главы двух государств 25 сентября встречались в Нью-Йорке, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Трамп пригласил Зеленского посетить американскую столицу, однако не указал дату. На уточняющий вопрос Зеленского о времени американский лидер, указав на журналистов, пошутил: «Они назовут вам дату».

«Он просто ненавидел Украину»

Дональд Трамп с первых дней пребывания на этом посту испытывал по отношению к Украине «неукротимую ненависть». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

«Мы никогда не могли этого понять, — заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, комментируя отношение Трампа к Украине. — Были обвинения в том, что они [власти Украины] каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину».

Собеседники газеты также заявили, что в мае трое советников Трампа встретились с ним в Белом доме, пытаясь убедить его в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является союзником, который заслуживает поддержки со стороны Вашингтона. Однако, сообщили источники, знакомые с ходом встречи, Трамп выступал против. Он объяснил это тем, что украинские власти «вступили в сговор с демократами», чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году, и «пытались его уничтожить».

Как пишет газета, глава Минэнерго США Рик Перри заверил Трампа, что новый украинский лидер отличается от других. Однако президент США в ответ на это заявил, что власти Украины — «ужасные, коррумпированные люди».

О том, что власти Украины пытались помочь Хиллари Клинтон на выборах, в 2017 году писало Politico. В апреле текущего года Трамп пообещал, что информацию о возможном вмешательстве Киева проверит генпрокурор Уильям Барр. Позднее адвокат президент Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства в выборы.

В своей статье WP также упоминает эпизод из 2017 года, когда Трамп должен был встретиться в Нью-Йорке с Петром Порошенко, который тогда занимал пост президента республики. В то время официальные лица США работали над тем, чтобы убедить американского лидера, что Киев заслуживает поддержки со стороны Вашингтона в связи с затянувшимся конфликтом с Москвой, пишет издание. Перед этой встречей Трамп заявил, что считает Украину «полностью коррумпированной» и «ненастоящей страной», которая всегда была частью России.

По словам сотрудников администрации Трампа, он видел в Украине «препятствие» для улучшения отношений с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку тот, как пишет газета, был недоволен из-за американских санкций, введенных в отношении Москвы после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

Также отмечается, что Трамп изначально не поддерживал поставку Украине противотанковых комплексов. «Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и о том, какая Украина плохая страна», — заявил экс-чиновник Белого дома. Однако через несколько месяцев Трамп все-таки одобрил продажу Киеву оружия.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый...
 
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