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«Погибли более трех тысяч мирных жителей». ООН подвела итоги войны на Донбассе
03.11.2019 14:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысячи мирных граждан, еще около 9 тысяч были ранены. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций на странице в
«Убито более 3330 мирных граждан. Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — рассказали в ООН.
В результате войны появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км, которая перекрыла доступ населению к основным услугам.
Боевые действия на территории восточных областей Украины начались в 2014 году. Сейчас повстанцы, которые воюют против украинской армии, контролируют юг Луганской области (самопровозглашенная ЛНР — Луганская Народная Республика) и юго-восток Донецкой области (самопровозглашенная ДНР — Донецкая Народная Республика). Украина, США, а также многие страны Европы и мира обвиняют Россию в участии в боевых действиях и поддержке сепаратистов. Россия это отрицает.
Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве
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Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи
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