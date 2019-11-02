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«Погибли более трех тысяч мирных жителей». ООН подвела итоги войны на Донбассе

03.11.2019 14:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Война на Донбассе забрала жизни более 3,3 тысячи мирных граждан, еще около 9 тысяч были ранены. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций на странице в Twitter.

«Убито более 3330 мирных граждан. Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — рассказали в ООН.

В результате войны появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км, которая перекрыла доступ населению к основным услугам.

Боевые действия на территории восточных областей Украины начались в 2014 году. Сейчас повстанцы, которые воюют против украинской армии, контролируют юг Луганской области (самопровозглашенная ЛНР — Луганская Народная Республика) и юго-восток Донецкой области (самопровозглашенная ДНР — Донецкая Народная Республика). Украина, США, а также многие страны Европы и мира обвиняют Россию в участии в боевых действиях и поддержке сепаратистов. Россия это отрицает.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве информировала, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018-го погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. По данным миссии, примерно 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 — военнослужащими украинской армии, а 5500 — поддерживаемыми Россией вооруженными повстанцами.

 
 
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Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи
 
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