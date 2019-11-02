Лейбористы заинтересовались советником Джонсона из-за его работы в России

Источник материала: Tut.by

Лейбористы заинтересовались Домиником Каммингсом — «главным советником» Бориса Джонсона — из-за его работы в России в 1990-х годах. Об этом пишет The Times.



Фото: Reuters

По данным газеты, неназванный информатор обратился к высокопоставленным членам Лейбористской партии и вызвал «серьезное беспокойство» из-за трех лет (с 1994 по 1997 год), проведенных Каммингсом в России, и его возможных отношений с россиянами, которые могли быть связаны с «политикой, спецслужбами и безопасностью».

После этого, утверждает The Times, теневой министр иностранных дел, лейборист Эмили Торнберри написала своему коллеге в правительстве Доминику Раабу и спросила, получил ли Каммингс после прихода на нынешнюю должность высший уровень доступа к секретной информации. Копия письма была также направлена советнику премьер-министра по нацбезопасности Марку Седвиллу и главам контрразведки МI-5 и разведки МI-6. «Я чувствую себя обязанной донести до вас то беспокойство, которое вызвал среди лейбористов информатор, в чьих мотивах у нас нет причин сомневаться», — добавила она.

Источник газеты в правительстве сообщил, что Кабинет министров предоставил Каммингсу высший уровень доступа к засекреченной информации.

Каммингс — политтехнолог, бывший руководитель кампании Vote Leave, призывавшей граждан Великобритании голосовать за выход из Евросоюза на референдуме в 2016 году. Как писала Русская служба Би-би-си, в Британии он считается «серым кардиналом» в правительстве Джонсона, который, по мнению критиков, отвечал за «конфликтные решения» премьера, касающиеся Brexit. Издание Reaction в большой статье о Каммингсе утверждало, что в России он попытался основать авиакомпанию и наладить авиасообщение между Самарой и Веной. Ему удалось организовать один рейс без пассажиров.