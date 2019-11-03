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Трамп выразил уверенность в победе на будущих президентских выборах в США

04.11.2019 00:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп «совершенно уверен» в победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Fox News.

«У нас все замечательно по опросам», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос, уверен ли он в своем переизбрании.

Трамп также сообщил, что американцы «не хотят слышать» о импичменте Трампу. По его словам, этот вопросы обсуждают лишь «лживые СМИ и демократы, которые преимущественно работают на эти СМИ».

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. О своих планах участвовать в них сообщили представители Демократической партии бывший вице-президент США Джо Байден, а также губернатор штата Монтана Стив Баллок. От Республиканской партии в выборах намерен участвовать действующий глава страны Дональд Трамп.

 
 
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Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года
 
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